Атырауские медики получили уведомления о выселении из арендных квартир

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В Атырауской области 16 медиков получили уведомления о выселении из арендного жилья. Квартиры они заняли шесть лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК.



"До 22 октября мы должны освободить квартиру. Тут ссылаются на статью 107 закона РК. Этот закон содержит девять пунктов: хулиганство, крики, шум либо аренда третьим лицам. Но к нам это не имеет никакого отношения. Как такие уведомления без каких-либо причин и доказательств могут отправлять государственные органы?" - недоумевает врач Жылыойской районной больницы Лаура Ганиева.

Возмущённые медики называют себя почти образцовыми. Говорят, среди жильцов есть многодетные и люди, которые воспитывают детей в одиночку, а также доктора предпенсионного возраста. Они уверены, арендное жильё решили освободить для молодых специалистов. В акимате объясняют, что выселение грозит только ярым нарушителям.

"Эти уведомления были донесены до всех, кто получил жильё по госпрограмме. Люди продолжат жить в своих квартирах. Никто насильно их не выгонит. Если будут зафиксированы случаи использования квартир не по назначению, будем уже через суд решать вопросы", - сказал руководитель отдела ЖКХ Жылыойского района Еркебулан Аккусов.



