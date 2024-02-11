После повышения температуры улицы Атырау затопило талыми водами, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ак Жайык .

В начале недели в Атырау выпало дождя больше месячной нормы. 10 февраля снова выпал снег. Но вчера температура воздуха поднялась почти до нуля градусов, что справоцировало таяние накопившегося снега.

Местные жители жалуются в Telegram-чат акимата Атырауской области и присылают фото затопленных талыми водами улиц, переулков, дворов.

Замакима Атырауской области Кайрат Нуртаев на совещании попросил активизировать очистку города от снега.

"По данным Казгидромета, с 10 по 11 февраля ожидается непрекращающийся снегопад. Зима, очевидно, преподает нам всем урок. Поэтому, мы должны быть готовы ко всему", — сказал Кайрат Нуртаев.

Всего на очистные работы планируют задействовать 110 самосвалов, 36 погрузчиков.

По словам пресс-службы акимата, в настоящее время улицы, мосты, остановки и пешеходные дорожки очищены от снега. Проезжую часть продолжают посыпать реагентами.