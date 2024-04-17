Атырау остался без горячей воды
Сегодня, 15:13
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Сегодня, 15:13Сегодня, 15:13
135Фото: pxhere.com
Подачу горячей воды приостановили в Атырау. В АО "Атырауские тепловые сети" пояснили, с чем это связано, передаёт BaigeNews.kz.
"В период между 17 и 19 апреля будут проводиться плановые испытания магистральных и распределительных тепловых сетей на гидравлическую плотность и прочность. В эти дни подача горячей воды потребителям будет временно прекращена", - сообщили в компании.
Во избежание несчастных случаев горожан просят в период испытаний не приближаться к теплотрассам на расстояние ближе 10 метров.
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