Атырау остался без горячей воды

Подачу горячей воды приостановили в Атырау. В АО "Атырауские тепловые сети" пояснили, с чем это связано, передаёт BaigeNews.kz.

"В период между 17 и 19 апреля будут проводиться плановые испытания магистральных и распределительных тепловых сетей на гидравлическую плотность и прочность. В эти дни подача горячей воды потребителям будет временно прекращена", - сообщили в компании.

Во избежание несчастных случаев горожан просят в период испытаний не приближаться к теплотрассам на расстояние ближе 10 метров.