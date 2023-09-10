Атырау и Боржоми стали побратимами

Казахстанский Атырау и грузинский Боржоми стали городами-побратимами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Соответствующий меморандум подписали в Боржоми. Этот курорт со знаменитой на весь мир минеральной водой выбран неслучайно. Ежегодно туда для оздоровления ездят тысячи казахстанцев.

На встрече мэры двух городов подписали меморандум о сотрудничестве. Аким Атырау подчеркнул, что двустороннее сотрудничество является взаимовыгодным и новый документ позволит его расширять. Символично, что подписание меморандума происходило в празднование Дня Боржоми.

"Месяц назад делегация города Боржоми побывала в Атырау, изучала возможности сотрудничества в области туризма и предпринимательства. Гости посетили нефтезавод, а также рыбное хозяйство, ознакомились с туристическими и деловыми возможностями города и региона в целом, установили контакты с предпринимателями. Тогда мы и договорились о подписании меморандума об установлении побратимских связей", — рассказал аким Атырау Шакир Кейкин.

Эта инициатива принадлежит грузинской стороне. Туристический поток казахстанцев в Грузию с каждым годом только растет. В 2022-м там отдохнули около 120 тысяч граждан Казахстана. 80% пассажиров, прилетающих в аэропорт Кутаиси, направляются именно в Боржоми.

"Сегодня особенный день для города Боржоми, потому что подписан совместный меморандум. Это документ дружбы и сотрудничества в первую очередь в сфере туризма и поддержки культуры. Это важно для будущего Грузии и Казахстана", — заявил мэр города Боржоми Отар Арболишвили.

Внешнеторговый оборот Атырауской области с Грузией в январе-мае этого года составил более 396 тысяч долларов. В регионе зарегистрировано почти два десятка предприятий с участие грузинских инвестиций.