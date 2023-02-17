"Атамекен" планирует отменить 583 незаконных штрафа

Казахстанские предпредприниматели пожаловались на незаконные штрафы, выписанные им на границе с Китаем из-за противоречия в законодательстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу в НПП "Атамекен".

С такой проблемой в "Атамекен" обратились представители ТОО "Forwarder International Logistics", которое на таможне оштрафовали за проезд в пункте пропуска на границе с Китаем без предварительного информирования.

НПП обнаружила коллизию в приказе Министерства индустрии и инфраструктурного развития от 7 декабря 2022 года № 691. Документ предусматривает отмену нормы, облегчающую грузоперевозки на приграничной территории для автоперевозчиков из Казахстана и Китая. Однако редакция отменяющей нормы включала в себя некорректные ссылки и соответственно не имела юридической силы. Противоречие в приказе подтверждено Министерством юстиции и в оперативном порядке устранено Комитетом транспорта МИИР РК.

"По данным Комитета государственных доходов МФ РК в период действия коллизии таможенными органами оформлено 583 административных материала и наложено штрафов на 51,2 миллиона тенге. Эти штрафы подлежат отмене и возврату субъектам предпринимательства", — отметил эксперт департамента логистики и перевозок НПП РК "Атамекен" Талгат Оспанов.

В связи с вступлением в силу приказа МИИР РК от 30 января 2023 года № 57 с 7 февраля 2023 года отменена возможность перевозки грузов с КНР до транспортно-логистических центров, расположенных на территории казахстанских автомобильных пунктов пропуска, без выезда на автомобильные дороги за пределами таких пунктов с превышением утвержденных допустимых параметров без специального разрешения.