Атака беспилотников: в России заявили о попытке Украины нанести удар по Кремлю

Два беспилотника сбили над Кремлём. Пресс-служба президента России заявила, что это была спланированная террористическая акция и "покушение", передаёт BaigeNews.kz.



"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет. Это планированная террористическая акция, покушение на президента России. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - заявили в Кремле.

Российские Telegram-каналы опубликовали видео дыма над Кремлём. Сообщается, что инцидент произошёл в ночь на 3 мая.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что Путина в момент атаки в Кремле не было, он работал из резиденции в Ново-Огарёво.