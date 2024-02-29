Астрономическая весна наступит 20 марта

Астрономическая весна наступит в Северном полушарии 20 марта, в День весеннего равноденствия. После этого продолжительность светового дня начнет превышать длину ночи, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"С каждым днем светило будет подходить к небесному экватору все ближе и 20 марта в 06:06 мск пересечет его. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном - осень. Начиная с 20 марта Солнце будет восходить на северо-востоке, а заходить - на северо-западе. В Северном полушарии световой день начнет увеличиваться, а ночь – уменьшаться", - сообщили агентству в пресс-службе Московского планетария.

Солнце в марте продолжит перемещение по созвездию Водолей и 12 марта перейдет в созвездие Рыб, где будет находиться в День весеннего равноденствия.