Астрономическая весна наступит 20 марта
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Астрономическая весна наступит в Северном полушарии 20 марта, в День весеннего равноденствия. После этого продолжительность светового дня начнет превышать длину ночи, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"С каждым днем светило будет подходить к небесному экватору все ближе и 20 марта в 06:06 мск пересечет его. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном - осень. Начиная с 20 марта Солнце будет восходить на северо-востоке, а заходить - на северо-западе. В Северном полушарии световой день начнет увеличиваться, а ночь – уменьшаться", - сообщили агентству в пресс-службе Московского планетария.
Солнце в марте продолжит перемещение по созвездию Водолей и 12 марта перейдет в созвездие Рыб, где будет находиться в День весеннего равноденствия.
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