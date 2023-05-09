Астану накрыл смог в День Победы

Фото: BaigeNews.kz

9 мая на правом и левом берегах Астаны появилась задымлённость. Горожане начали жаловаться на смог. По информации департамента по чрезвычайным ситуациям столицы, на данный момент действующих загораний сухой травы и камыша в пригороде Астаны нет, передаёт BaigeNews.kz.

В ДЧС отметили, что смог в городе мог быть вызван природными пожарами в соседних регионах Акмолинской области. Сухая трава горела в Бурабайском и Зерендинском районах, а также в Павлодарской области.

"В целях разъяснения правил пожарной безопасности среди населения департаментом проводятся профилактические мероприятия с привлечением техники с громкоговорящими устройствами в дачных и жилых массивах города, а также проводится патрулирование вокруг города. Настоятельно рекомендуем быть осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня, не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи строений. Находясь на природе, не бросайте горящие окурки, не допускайте игр детей со спичками и с огнём, не оставляйте стеклотару и разбитое стекло. Покидая место привала, затушите костёр водой или забросайте землёй до полного прекращения горения и тления в очаге", - говорится в сообщении спасателей.

Также в ДЧС напомнили об административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности при разведении огня, сжигания мусора и бытовых отходов.