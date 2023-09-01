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Астанчанку ограбили за отказ познакомиться

Сегодня, 12:10
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10
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Фото: pixabay.com

В полицию обратилась 32-летняя жительница Астаны, которая заявила, что стала жертвой ограбления, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Как сообщили в полиции, мужчина подошел к девушке и предложил познакомиться. Получив отказ, незнакомец повалил ее на землю и вырвал сумку из рук, в которой находились документы,и телефон. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские ОП района Сарыарка по горячим следам установили 33-летнего мужчину, причастного к ограблению. Вещественные доказательства изъяты. По данному факту заведено уголовное дело по статье “Грабеж” УК РК, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям, - говорится в сообщении полиции. 

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