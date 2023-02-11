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Астанчанка, сбившая насмерть ребенка, не понесла наказания
Вот уже полгода родители семилетнего мальчика и их адвокат не могут добиться наказания за смерть ребенка. Он погиб под колесами кроссовера, катясь на велосипеде недалеко от своего дома в Астане. Расследование дела специально затягивают, уверены родные школьника. Оно до сих пор находится в прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Авария произошла на перекрестке. Водитель кроссовера насмерть сбил семилетнего мальчика. В округе очень много камер видеонаблюдения, но только почему-то одна из них засняла сам момент ДТП. Все остальные камеры именно в тот день не работали. По крайней мере, так сказали маме погибшего ребенка. По ее словам, единственное видеодоказательство было заснято с помехой. Жуткая авария произошла прошлым летом. От полученных травм ребенок скончался на месте.
"Стояла такая же машина и загораживала обзор. Но по камере все равно видно, что сначала, когда на велосипеде ехал первый ребенок, кроссовер остановился, потом последовали другие дети. Но как только выехал мой сын, машина начала двигаться, и он попал под ее колеса. Остановился этот кроссовер только у вон того поля", - рассказывает Арман Атаханова.
У Арман Атахановой было трое детей. Погибший Ержигит – первенец. Тот страшный день она вспоминает с ужасом. Рассказывает, что в 6 часов вечера сын, как обычно, вышел на улицу, чтобы покататься на велосипеде, который ему купили за две недели до трагедии.
"Когда мы прибежали, уже была скорая там. Меня к нему не подпустили, сказали: "Сейчас скорая работает". Я не видела его, но мне сразу сказали: "Тебе там видеть нечего, не надо смотреть лучше". Потому что машина большая, машина-внедорожник Hyundai Tucson проехалась по нему – по голове, по руке, по шее", - говорит женщина.
С тех пор прошло полгода, но женщина, находившаяся за рулем, до сих пор не понесла никакого наказания. Да и просить прощения она пришла спустя лишь три месяца после похорон, говорит Арман. Она продолжает добиваться справедливости и настаивает на законном суде. Для этого, по словам уже адвоката, есть результаты всех необходимых экспертиз.
"Правила дорожного движения она нарушила. Здесь сомнений нет. Обстоятельств, влекущих освобождение от уголовной ответственности, мы не видим. Здесь вина, мы считаем, полностью доказана", - считает адвокат Серик Кусаинов.
По словам адвоката, несмотря на многочисленные доказательства, ни одного судебного заседания так и не состоялось. В конце прошлого месяца дело уже практически дошло до суда, но накануне материалы вновь вернули в прокуратуру.
"По результатам расследования 31 января 2023 года уголовное дело направлено прокурору с обвинительным актом. Ввиду нарушений требований ст. 24 УПК 9 февраля 2023 года оно возвращено на дополнительное расследование. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры", - поясняют в прокуратуре Астаны.
Арман Атаханова и адвокат ее семьи намерены обжаловать такое решение. Они считают, что дело отозвали преднамеренно, чтобы затянуть, а возможно, и вовсе не довести до суда.
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