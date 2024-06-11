Астанчанин выиграл суд против ОСИ, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба столичного суда, квартиру истца затопило вследствие прорыва трубы на техническом этаже жилого дома. Независимые эксперты оценили материальный ущерб от потопа в 485 тысяч тенге.

Ответчик в лице ОСИ не согласился с требованиями истца. Он указал, что многоквартирный дом построен по госпрограмме из средств республиканского бюджета для сотрудников госучреждения в 2004 году и не передан ОСИ по акту приёма-передачи.

"Представитель госучреждения в суде пояснил, что квартира истца на балансе не числится. Правообладателем жилого дома являются участники кондоминиума, то есть совместное владение между собственниками квартир в одном жилом доме. Согласно заключению судебного эксперта, причиной затопления квартиры истца послужил бракованный стальной сгон, расположенный на техническом этаже жилого дома", – рассказали в суде.

Суд иск удовлетворил. С ОСИ взыскан материальный ущерб в 467 тысяч тенге.

Суд исходил из того, что с июля 2022 года зарегистрировано ОСИ, оно управляет объектом кондоминиума. Технический этаж относится к общему имуществу объекта кондоминиума и ответственность за возмещение ущерба правильно предъявлено к ОСИ.

Судебная коллегия по гражданским делам суда Астаны постановила оставить без изменения решение суда первой инстанции.