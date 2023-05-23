Астанчанин "по-дружески" навешал на знакомых кредитов на 150 миллионов тенге

Фото: astanatv.kz

Несколько десятков астанчан объявили себя жертвами кредитного мошенника. Говорят, знакомый навешал на них долги на миллионы тенге. Одним обещал помочь в покупке квартиры или машины, другим - улучшить кредитную историю. Займы при его помощи выдавали даже тем, кому банки обычно отказывают. После "друг со связями" пропал с деньгами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"У каждого человека благодаря этому проходимцу по 10 кредитов висят. Отправлял по ватсапу сотрудникам банка удостоверение личности. По приезде в банк договора были уже готовы, люди ставили подпись и забирали эти деньги, отдавали этому проходимцу", - рассказал житель Астаны.

Бахытжану Жумабаеву знакомый предложил "выгодно продать" его ипотечную квартиру. Посоветовал взять несколько займов в разных банках, чтобы погасить долг и быстрее найти покупателя. Бахытжан поверил человеку, которого знал с 2006 года, и оформил два миллиона тенге в одном и шесть миллионов - в другом банке. Затем передал их "другу", чтобы тот решил вопрос.

"Хотя до этого мне кредиты вообще не давали. Он говорит, буду гасить кредит в течение полугода. После полугода его можно будет его полностью закрыть. По-дружески так решили, как говорится, дружбу не портить", - сообщил мужчина.

Все пострадавшие отмечают: знакомый умел убеждать, мол, когда-то работал не то в банке, не то брокером. Сначала мужчина даже вносил какие-то платежи по кредитам. Но потом всем начали приходить уведомления о просрочке, а телефон "друга со связями", отвечать перестал. Обманутые горожане подозревают, что их общий знакомый оказался лудоманом и все деньги проиграл.

"В феврале он перестал выходить на связь. Я забил тревогу, подходил к его дому неоднократно. Пытался его найти, дверь не открывали, но потом в один момент мы собрались там человек 15. Оказалось, все мы его ищем. После чего было решение создать группу в ватсапе. Нас свыше 30 человек, и каждый день люди добавляются", - сказал Бахытжан Жумабаев.

В столичной полиции сообщили, что подозреваемый уже задержан и сейчас в следственном изоляторе. Заявление на него написали 29 человек, все признаны потерпевшими. Сумму их ущерба оценили в 150 миллионов тенге.

Еще полтора месяца будет длиться расследование. Если вину докажут, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.