Астанчанин отсудил компенсацию за неоткрытую визу в Китай

Житель Астаны, пытавшийся открыть рабочую визу в Китай, смог отсудить компенсацию у компании, которая занималась оформлением документов, но не довела дело до конца, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Межрайонном суде по гражданским делам Астаны, гражданин Д. подал иск в отношении к ТОО "А" о взыскании суммы задолженности, неустойки и денежной компенсации морального вреда.

В суде установлено, что между сторонами был заключён договор визовых услуг. По нему истец поручил ТОО оказать содействие в оформлении выездных документов в КНР.

"Истец подал заявление, оплатил оформление годовой визы, а ответчик в свою очередь написал расписку о получении 3 500 долларов. Иск мотивирован тем, что ТОО надлежащим образом не исполнило обязательства и не оформило "рабочую визу" для поездки в КНР на один год с семьей. Судом установлено, что товарищество как предприниматель, оказывающий специальные услуги, не представил в полном объёме всю необходимую информацию потребителю услуг. Получив деньги в иностранной валюте, ТОО также нарушило Закон "О валютном регулировании и валютном контроле", - сообщили в суде.

Решением суда иск удовлетворён частично. С ТОО в пользу истца взыскали задолженность в размере 1,5 миллиона тенге, неустойку - 18 тысяч тенге и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.