Астанчанин откопал чужие наркотики вместе со своими

Жителя Астаны поймали с крупной партией наркотиков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ktk.kz.

Как рассказали в полиции, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Дармек" на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Кумисбекова стражами правопорядка была остановлена автомашина Kia Rio. За рулем автомобиля находился 41-летний водитель, который признался, что в автомашине хранится 67 свертков с наркотическими средствами. При обыске автомобиля полицейскими были найдены 52 свертка с синтетическим средством "мефедрон" и 15 свертков с марихуаной.

Как пояснил водитель, марихуану он приобрел посредством Telegram-канала. При раскопке закладки он, помимо заказанного наркотического вещества, нашел свертки с "синтетикой", которые забрал и спрятал в автомобиле.

В настоящее время по факту приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта наркотических средств в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП.

С начала ОПМ на территории столицы зарегистрировано семь преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Проверено 118 аптек, пять складов, 12 лечебно-профилактических учреждений. Из незаконного оборота изъято 2 кг 539 граммов наркотических средств различных видов.