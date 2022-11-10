Астанчане создали игру для изучения казахского языка

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Астанчане создали мобильное приложение на казахском языке, помогающее пользователям пополнять словарный запас и улучшать знание языка. Разработка похожа на настольную игру Алиас, в которой цель игроков — объяснять друг другу слова. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с одним из авторов игры.



- Мустафа, как пришла идея создать игру?

- Когда мы играли в Алиас с друзьями, возникла мысль, почему нет такой игры на казахском, родном языке? Оказывается есть, называется Tez tap. Но мы не видели надобности покупать печатную версию. Зачем тратить деньги, если можно играть в телефоне? Посмотрели в Интернете, и были удивлены тому, что мобильных игр на казахском языке совсем нет, поэтому решили первым делом создать Алиас на казахском.

- Кто был в команде?

- Алмаз отвечал за разработку, Мустафа - ux/ui дизайн, Бексултан - база словаря и маркетинг. В прошлом мы вместе работали в одной компании, и хорошо знали таланты друг друга.

- Какие сложности возникли в процессе создания?

- Мы начали разработку с изучения похожих приложений. Выбрали подходящий фреймворк и приступили к написанию игры с нуля. На тестовую версию ушло чуть больше двух недель. Финальная версия всё ещё в разработке. Наверное, основные трудности были из-за нехватки знаний и опыта. Так как в команде только один Junior разработчик, многие вещи приходится изучать с нуля. Также бывает трудно совмещать основную деятельность с разработкой проекта, из-за чего процесс замедляется.

- Как прошло тестирование приложения?

- Мы собрали своих друзей, коллег и близких и сыграли с ними в игру. В целом, всем понравилось, мы повеселились. В основном во время теста люди указывали на то, что никогда не играли в Алиас, поэтому изначально не понимали, как действовать.



- После того, как вы опубликовали видео о создании приложения в своем TikTok аккаунте, какие отзывы получили?

- Мы, честно, не ожидали такой поддержки. Все желали нам удачи и говорили, что ждут полного релиза в AppStore и Play Market. Все комментарии были положительного характера. После этого мы с командой поняли, что нужно скорее выпускать приложение на всеобщий доступ. Релиз планируем сделать к концу декабря 2022 года.

Мобильное приложение будет бесплатным и доступным для всех. Его техническое название - Oiyn App. Игра будет интересна как детям, так и взрослым. Разработчики планируют создавать новые концепты настольных и цифровых игр на казахском языке.