Астанчане остались без горячей воды

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В АО "Астана-Теплотранзит" сообщили, что с 12 июня по 16 июня в районах Алматы, Сарыарка и Байконыр отключили горячую воду, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечено, что гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода.

"Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районах Сарыарка и Байконыр", - сообщили в компании.

Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.