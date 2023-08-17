Астанчане могут бесплатно зарегистрировать своих питомцев

Жители Астаны до 1 сентября 2023 года могут бесплатно чипировать собак и кошек и зарегистрировать своих питомцев в информационной системе учёта животных Tanba, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Чипировать своих питомцев астанчане могут в "Астана ветсервисе" по следующему адресу: район Сарыарка, ул. С.Муканова, здание 2/1 (спецЦОН), телефоны: +7 (747) 623 53 57, +7 (747) 672-85-27. Время работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 (обед 13:00-14:00), суббота с 9:00 до 13:00.

Регистрация собак и кошек проходит в порядке живой очереди. Для процедуры регистрации необходимо приехать с животным, а также при себе иметь телефон, который зарегистрирован в базе мобильных граждан (БМГ).

Кроме того, жители Астаны могут на платной основе зарегистрировать своих домашних животных в нескольких ветеринарных клиниках столицы.