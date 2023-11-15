Астанчан пригласили на бесплатные спортивные тренировки

В Астане вновь реализуют проект "Доступный спорт", в рамках которого возобновляются тренировки для всех желающих по пяти видам спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Тренировки будут доступны для всех жителей города по пяти видам спорта: настольный теннис, скандинавская ходьба, бег, каратэ и фитнес. Они будут проводиться два раза в неделю квалифицированными тренерами и инструкторами в парках и спортивных центрах столицы.

Расписание тренировок представлены на странице проекта в dostupnyi_sportkz в Instagram, а также в Telegram-канале @dostupnyi_sportkz.

Впервые проект "Доступный спорт" начал работу в Астане в начале октября 2021 года. Он охватил около 20 тысяч жителей столицы.

С апреля 2022 года проект заработал также в Алматы, Шымкенте, Актау, Семее, Петропавловске, Талдыкоргане. До конца октября 2022 года в программе "Доступный спорт" участвовали более 180 тысяч человек.