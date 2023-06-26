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Астанчан предостерегли от покупки некачественной еды онлайн
В 2022 году в Астане было зарегистрировано 7 случаев массовых пищевых отравлений. Всего пострадало 217 человек. В эту статистику вошли отравления, не только онлайн доставкой, но и в общепите. При этом в текущем году новых случаев не зарегистрировано, передает BaigeNews.kz.
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города рекомендуют перед заказом найти на сайте следующую информацию: фирменное наименование, адрес объекта, где готовится пища и режим его работы.
Также важна информация о предлагаемой продукции, которая тоже должна быть размещена на сайте.
Кроме того рекомендуется не переводить оплату физическим лицам, а также обязательно уточнить о получении чека с адресом продавца.
Помимо этого нужно обратить внимание на наличие в заказе название блюд, срок годности и состав на упаковке. А также вес или объем продукта, его пищевая ценность.
Также на продукции должна быть указана дата и час изготовления, срок годности и условия хранения; наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции; рекомендации заказчику по приготовлению при необходимости.
Перед употреблением пищевой продукции оформленной через интернет, рекомендуется проверка целостности упаковки или контейнеров, на отсутствие видимой порчи продукции. Соответственно просроченную продукцию необходимо выбросить. Обязательно храните пищевые продукты с учётом сроков их годности.
Также в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля предупреждают граждан не покупать продукты, приготовленные в домашних условиях, а также у случайных лиц через "сомнительные" сайты. Ведь неправильное приготовление или хранение продуктов питания может стать причиной более чем 200 заболеваний, передаваемых через пищевые продукты.
Прямые причины любого пищевого отравления – несоблюдение санитарных норм или употребление в пищу продуктов, содержащих болезнетворные микроорганизмы и токсические вещества, - отмечают специалисты.
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