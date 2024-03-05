"Астанаэнергосбыт" оштрафовали за необоснованное завышение счетов

ТОО "Астанаэнергосбыт" оштрафовали за необоснованное начисление оплаты за услуги теплоснабжения жителям Астаны, передаёт BaigeNews.kz.



Ранее жители столицы жаловались на завышенные счета за тепло, которые они получили в феврале за оказанные в январе 2024 года услуги.

На основании поступивших обращений горожан проведена внеплановая проверка ТОО "Астанаэнергосбыт", сообщает департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астана (ДКРЕМ) .

"Установлено нарушение требований законодательства РК о естественных монополиях в части несоблюдения норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учёта, что привело к необоснованному начислению за тепло", — сообщили в ДКРЕМ.

На "Астанаэнергосбыт" наложен штраф в размере 10% от дохода (выручки), полученного в результате совершения административного правонарушения, а также внесено предписание о возврате потребителям необоснованного полученного дохода в размере 209 365 тенге.