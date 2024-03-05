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"Астанаэнергосбыт" оштрафовали за необоснованное завышение счетов

Сегодня, 00:05
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

ТОО "Астанаэнергосбыт" оштрафовали за необоснованное начисление оплаты за услуги теплоснабжения жителям Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
 
Ранее жители столицы жаловались на завышенные счета за тепло, которые они получили в феврале за оказанные в январе 2024 года услуги.

На основании поступивших обращений горожан проведена внеплановая проверка ТОО "Астанаэнергосбыт", сообщает департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астана (ДКРЕМ) .

"Установлено нарушение требований законодательства РК о естественных монополиях в части несоблюдения норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учёта, что привело к необоснованному начислению за тепло", — сообщили в ДКРЕМ. 

На "Астанаэнергосбыт" наложен штраф в размере 10% от дохода (выручки), полученного в результате совершения административного правонарушения, а также внесено предписание о возврате потребителям необоснованного полученного дохода в размере 209 365 тенге.

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