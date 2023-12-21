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"Астана-Теплотранзит" прокомментировала перебои с теплом

Сегодня, 16:05
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: baigenews.kz

В столице из-за порыва на теплотрассе в нескольких домах района "Алматы" снизилась интенсивность подачи тепла в квартиры, передает BaigeNews.kz.

Жители дома по проспекту Кудайбердыулы, 4 пожаловались на то, что 21 декабря радиаторы в их квартирах  перестали быть горячими, как обычно, а стали тёплыми. 

"В 11:50 произошло понижение давления в тепловых сетях. В ходе обследования выявлена утечка теплоносителя на трубопроводе. В 12:25 участок был локализован, давление теплоносителя восстановится в течение часа. Понижения температуры нет, под отключение потребители не попадают", - ответили корреспонденту BaigeNews.kz в АО "Астана-Теплотранзит".

В компании также отметили, что авария затронула ряд других домов в районе.

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