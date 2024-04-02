Astana Run: посоревноваться в беге зовут взрослых и детей от трёх лет
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7 апреля в парке "Астана Триатлон" пройдут соревнования по бегу, в которых смогут принять участие, как жители, так и гости города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.
По словам организаторов, забеги Astana Run, направленные на развитие массового спорта, пройдут в четыре этапа - весной, летом, осенью и зимой.
К участию в соревнованиях (бег на пять километров) приглашаются все желающие (мужчины и женщины) в следующих возрастных категориях:
• 8-29 лет,
• 30-39 лет,
• 40-49 лет,
• 50-59 лет,
• 60 и выше.
Кроме того, состоится весенний забег для детей на дистанции 400 метров и один километр. Эти соревнования проводятся среди следующих возрастных категорий:
• 3-9 лет (400 м);
• 10-17 лет (1 км).
Победителей и призёров каждого этапа наградят медалями, дипломами и денежными сертификатами.
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