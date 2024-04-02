Astana Run: посоревноваться в беге зовут взрослых и детей от трёх лет

7 апреля в парке "Астана Триатлон" пройдут соревнования по бегу, в которых смогут принять участие, как жители, так и гости города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

По словам организаторов, забеги Astana Run, направленные на развитие массового спорта, пройдут в четыре этапа - весной, летом, осенью и зимой.

К участию в соревнованиях (бег на пять километров) приглашаются все желающие (мужчины и женщины) в следующих возрастных категориях:

• 8-29 лет,

• 30-39 лет,

• 40-49 лет,

• 50-59 лет,

• 60 и выше.

Кроме того, состоится весенний забег для детей на дистанции 400 метров и один километр. Эти соревнования проводятся среди следующих возрастных категорий:

• 3-9 лет (400 м);

• 10-17 лет (1 км).

Победителей и призёров каждого этапа наградят медалями, дипломами и денежными сертификатами.