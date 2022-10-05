Астана принимает Кубок Казахстана по шорт-треку

Фото: olympic.kz

С пятое по седьмое октября в Астане проходит Кубок Республики Казахстан по шорт-треку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Данные соревнования являются отборочным этапом для спортсменов сборной Казахстана на предстоящие мировые старты. Шесть женщин и шесть мужчин смогут отобраться в состав для участие в этапах Кубка мира.

На турнире выступят сильнейшие атлеты страны, а также лидеры национальной команды.