open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


olympic.kz Сегодня, 09:41
153
Фото: olympic.kz

Астана принимает Кубок Казахстана по шорт-треку

С пятое по седьмое октября в Астане проходит Кубок Республики Казахстан по шорт-треку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz

Данные соревнования являются отборочным этапом для спортсменов сборной Казахстана на предстоящие мировые старты. Шесть женщин и шесть мужчин смогут отобраться в состав для участие в этапах Кубка мира.

На турнире выступят сильнейшие атлеты страны, а также лидеры национальной команды.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт #соревнования #Астана
Журналист
Сегодня, 09:41
153
Поделитесь:
Наверх