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Лента новостей

astana-qazaqstan.com Сегодня, 08:25
231
Сегодня, 08:25
231
Фото: astana-qazaqstan.com

"Астана" объявила состав на Вуэльту Валенсии 2023

Команда Astana Qazaqstan Team готова открыть свой европейский велосипедный сезон 2023 года участием в многодневной гонке "Вуэльта Валенсии", которая пройдёт в Испании в период с 1 по 5 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу команды

Состав команды: Самуэле Баттистелла, Давид Де Ла Крус, Джанмарко Гарофоли, Кристиан Скарони, Хавьер Ромо, Луис Леон Санчес, Симоне Веласко.

Спортивные директора в гонке: Дмитрий Фофонов, Бруно Ченьялта.

 

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#велоспорт #Астана #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:25
231
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