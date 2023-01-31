"Астана" объявила состав на Вуэльту Валенсии 2023

Фото: astana-qazaqstan.com

Команда Astana Qazaqstan Team готова открыть свой европейский велосипедный сезон 2023 года участием в многодневной гонке "Вуэльта Валенсии", которая пройдёт в Испании в период с 1 по 5 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу команды

Состав команды: Самуэле Баттистелла, Давид Де Ла Крус, Джанмарко Гарофоли, Кристиан Скарони, Хавьер Ромо, Луис Леон Санчес, Симоне Веласко.

Спортивные директора в гонке: Дмитрий Фофонов, Бруно Ченьялта.