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Ашимбаев возмутился тем, что супермаркеты "предпочитают" импортную продукцию казахстанской
На заседании Сената спикер палаты Маулен Ашимбаев возмутился тем, что в супермаркетах казахстанской продукции предоставляют не лучшие условия для размещения, передает BaigeNews.kz. По его словам, крупные продуктовые сети отдают предпочтение импортным товарам.
"Сельхозтоваропроизводители жалуются, что, если заходят в крупные супермаркеты, то их сельхозпродукцию не ставят на прилавки в проходимых местах. Там стоит импортная продукция. У них просят немалые деньги дополнительно за это. Если они не дают, то их продукцию задвигают, а на первый план выводят импорт. Импортеры могут себе это позволить", - сообщил он.
По словам Ашимбаева, это способствует росту цен и инфляции. Он подчеркнул, что депутаты готовы, в случае необходимости, принять необходимые поправки в законы.
"Это происходит за счет того, что мы не всегда контролируем сетевые торговые объекты. Выходит, мы не поддерживаем наших сельхозтоваропроизводителей. Этот вопрос можно и нормативным образом отрегулировать в этих условиях, когда нужно предпринимать и неординарные меры", - сказал спикер палаты.
Ашимбаев призвал прорабатывать альтернативные транспортные маршруты, чтобы не импортировать инфляцию от соседей. Он отметил, что Казахстан зависим от производственного импорта.
"Мы сами не создали в Казахстане производство отечественных продуктов по некоторым позициям, не закрываем свой спрос, хотя столько денег в годы независимости выделялось", - заявил он.
Спикер Сената отметил, что, если у некоторых наших соседей укрепляется нацвалюта, то на этом фоне растут цены и в Казахстане.
"Значит должна быть диверсификация импорта. Импорт госорганы должны активнее диверсифицировать. Прорабатывать другие транспортные маршруты, искать другие методы. Мы не можем постоянно импортировать инфляцию из соседних стран. Кончено, мы со всеми будем развивать отношения, все наши соседи – стратегические партнеры. Но у нас должна быть определенная диверсификация маршрутов поставок", - сказал Ашимбаев.
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