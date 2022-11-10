Ашимбаев возмутился тем, что супермаркеты "предпочитают" импортную продукцию казахстанской

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На заседании Сената спикер палаты Маулен Ашимбаев возмутился тем, что в супермаркетах казахстанской продукции предоставляют не лучшие условия для размещения, передает BaigeNews.kz. По его словам, крупные продуктовые сети отдают предпочтение импортным товарам.

"Сельхозтоваропроизводители жалуются, что, если заходят в крупные супермаркеты, то их сельхозпродукцию не ставят на прилавки в проходимых местах. Там стоит импортная продукция. У них просят немалые деньги дополнительно за это. Если они не дают, то их продукцию задвигают, а на первый план выводят импорт. Импортеры могут себе это позволить", - сообщил он.

По словам Ашимбаева, это способствует росту цен и инфляции. Он подчеркнул, что депутаты готовы, в случае необходимости, принять необходимые поправки в законы.

"Это происходит за счет того, что мы не всегда контролируем сетевые торговые объекты. Выходит, мы не поддерживаем наших сельхозтоваропроизводителей. Этот вопрос можно и нормативным образом отрегулировать в этих условиях, когда нужно предпринимать и неординарные меры", - сказал спикер палаты.

Ашимбаев призвал прорабатывать альтернативные транспортные маршруты, чтобы не импортировать инфляцию от соседей. Он отметил, что Казахстан зависим от производственного импорта.

"Мы сами не создали в Казахстане производство отечественных продуктов по некоторым позициям, не закрываем свой спрос, хотя столько денег в годы независимости выделялось", - заявил он.

Спикер Сената отметил, что, если у некоторых наших соседей укрепляется нацвалюта, то на этом фоне растут цены и в Казахстане.