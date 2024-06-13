Ашимбаев раскритиковал размер казахстанского суверенного фонда

Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты раскритиковал размер казахстанского суверенного фонда, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, у средненькой американской компании капитализация в пять раз больше, чем у Нацфонда Казахстана.

Вопрос поднял сенатор Сергей Карплюк. Он сообщил, что 2023 год продемонстрировал рекордный уровень доходности Нацфонда на уровне 11,38%, что приумножило как средства Нацфонда, так и накопление по программе "Нацфонд – детям". В то же время, заявил сенатор, проводимая бюджетная политика не способствует наращиванию средств Нацфонда.

"Кроме трансфертов из Нацфонда имеют место и внебюджетные изъятия из него. В прошлом году были приобретены акции "Казмунайгаза" на 1 трлн тенге, которые потом вернулись в республиканский бюджет в виде дивидендов. Также предоставили облигационный заем Фонду "Самрук-Казына" на 336,5 млрд тенге для финансирования строительства железнодорожного участка. Таким образом, для решения своих неотложных задач правительство дополнительно использует средства Национального фонда сверхутверждённых гарантированного и целевого трансфертов. Рассматривается ли вопрос установления ограничения на суммы целевого трансферта в абсолютном выражении для сохранности Нацфонда? Как будет осуществляться экспертиза проектов, на которые заявляются средства Нацфонда? И расскажите, каков механизм оценки данных проектов?", - задался он вопросами.

Его поддержал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

"Казахстанский суверенный фонд относительно небольшой, 60 млрд долларов. Для такой страны, которая 30 лет экспортирует нефть, сырьё, это очень относительно небольшая сумма, 60 млрд. Например, у компании "Шеврон", которая работает на Тенгизском месторождении, капитализация 300 млрд долларов. То есть одна компания, причем не самая крупная сейчас американская компания, средненькая, её капитализация в пять раз больше, чем весь наш суверенный фонд, накопленный за 25 лет существования", - сказал Маулен Ашимбаев.

По его словам, там было бы накоплено гораздо больше средств, если бы так активно каждый год не изымали через гарантированный трансферт, целевой трансферт или выкуп облигаций квазигоссектора.