Асхат Оразбай получил новую должность

Асхат Оразбай назначен председателем Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Решением Президента Международного Фонда спасения Арала, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Оразбай Асхат Тутхишбаевич назначен Председателем Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Асхат Оразбай был освобождён от должности посла Казахстана в Иране, которую занимал с января 2019 года.

Асхат Оразбай начал свою карьеру в 1982 году с должности военного переводчика в Демократической Республике Афганистан. Затем в разные годы Асхат Тутхишбаевич занимал должности редактора гостелерадио, преподавателя и заместителя декана факультета востоковедения Казахского государственного университета, второго секретаря и помощника министра иностранных дел, первого секретаря и советника посольства Казахстана в Иране, заместителя директора департамента двустороннего сотрудничества МИД, политического советника специальной миссии ООН по Афганистану, директор департамента Азии, Ближнего Востока и Африки МИД, посла по особым поручениям МИД, генерального секретаря Организации экономического сотрудничества, посла по особым поручениям МИД и национального координатора по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от РК, после в Туркменистане, посла Индонезии и Филиппинах по совместительству.