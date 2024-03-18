Асет Турысов получил новую должность в Казахстане

Постановлением правительства РК Асет Турысов назначен вице-министром финансов, передаёт BaigeNews.kz.

Турысов родился в 1987 году.

В 2009 году окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, в 2017 году - Университет Нархоз.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в АО "Казахтелеком".

В 2010-2011 годах - инженер электросвязи АО "Казахтелеком".

В 2011-2012 годах - и.о. эксперта управления развития и защиты "электронного правительства" Департамента государственной политики в области информационных технологий министерства связи и информации.

В 2012-2014 годах - эксперт, главный эксперт по формированию новой модели информатизации и анализа проектной документации департамента государственной политики в области информационных технологий министерства транспорта и коммуникаций.

В 2014 году - управляющий директор РГП "Центр обслуживания населения".

В 2014-2017 годах работал в структуре АО "Казпочта".

С января 2018 года по январь 2021-го занимал должность председателя правления АО "Национальные информационные технологии" (НИТ).

После стал вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.