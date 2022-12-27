Аружан Саин и Саида Таукелева покинули попечительский совет фонда "Қазақстан Халқына"

Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин и общественница Саида Таукелева приняли решение выйти из состава попечительского совета фонда "Қазақстан халқына", передаёт BaigeNews.kz.

Об этом они сообщили в соцсетях.

"Сегодня на заседании Попечительского совета Фонда "Қазақстан Халқына" мною озвучено решение о выходе из Попечительского совета, такое же решение принято Саида Таукелева. Выражаю огромную благодарность главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву – за оказанное доверие, и членам Попечительского Совета – за совместную работу", - написала Саин в Facebook.

В свою очередь, Саида Таукелева сообщила, что решение выйти из попечительского совета фонда "Қазақстан Халқына" было взвешенным.

"Сегодня состоялось заседание Попечительского совета Общественного Фонда "Казахстан халкына", где я объявила о своём решении о выходе из состава Попечительского совета и учредителей Фонда.

Это взвешенное и обдуманное решение.

Я благодарю коллег за совместную работу, и надеюсь, что в дальнейшем Фонд будет работать в соответствии с принципами, обозначенными Главой государства Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым", - заявила Таукелева.