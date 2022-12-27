open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Аружан Саин и Саида Таукелева покинули попечительский совет фонда "Қазақстан Халқына"
Tengrinews.kz/Турар Казангапов Сегодня, 00:23
155
Сегодня, 00:23
155
Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Аружан Саин и Саида Таукелева покинули попечительский совет фонда "Қазақстан Халқына"

Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин и общественница Саида Таукелева приняли решение выйти из состава попечительского совета фонда "Қазақстан халқына", передаёт BaigeNews.kz.

Об этом они сообщили в соцсетях.

"Сегодня на заседании Попечительского совета Фонда "Қазақстан Халқына" мною озвучено решение о выходе из Попечительского совета, такое же решение принято Саида Таукелева. Выражаю огромную благодарность главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву – за оказанное доверие, и членам Попечительского Совета – за совместную работу", - написала Саин в Facebook.

В свою очередь, Саида Таукелева сообщила, что решение выйти из попечительского совета фонда "Қазақстан Халқына" было взвешенным.

"Сегодня состоялось заседание Попечительского совета Общественного Фонда "Казахстан халкына",  где я объявила о своём решении о выходе из состава Попечительского совета и учредителей Фонда. 

Это взвешенное и обдуманное решение. 
Я благодарю коллег за совместную работу, и надеюсь, что в дальнейшем Фонд будет работать в соответствии с принципами, обозначенными Главой государства Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым", - заявила Таукелева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#уполномоченный #соцсети #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:23
155
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх