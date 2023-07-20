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ДП ЗКО Сегодня, 13:05
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Сегодня, 13:05
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Фото: ДП ЗКО

Артиллеристский снаряд нашли в селе ЗКО

19 июля в селе Щапово района Байтерек Западно-Казахстанской области обнаружен артиллеристский снаряд во время выкапывания траншеи, передаёт Baigenews.kz.

"Находку обнаружил мужчина 1976 года на глубине двух метров. Диаметр снаряда 76 мм, длина — 320 мм", - рассказали в пресс-службе ДП ЗКО.

Снаряд уже разминировали и уничтожили сапёры. 

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Сегодня, 13:05
117
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