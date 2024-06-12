Артефакты из золота и казахских тазы показали президенту Южной Кореи
Сегодня, 21:23
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Сегодня, 21:23Сегодня, 21:23
48Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Перед началом мероприятия лидеры двух стран посетили выставку "Ұлы дала алтыны" ("Золото Великой степи"), организованную в фойе Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева.
Президентам были представлены исторические артефакты из золота. Главными экспонатами выставки стали реконструированные одежда и оружие "Золотого человека", найденного при раскопках Иссыкского кургана.
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