  • 12 Июня, 21:36
  • BAIGENEWS

Артефакты из золота и казахских тазы показали президенту Южной Кореи

Сегодня, 21:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 21:23
Сегодня, 21:23
48
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

Перед началом мероприятия лидеры двух стран посетили выставку "Ұлы дала алтыны" ("Золото Великой степи"), организованную в фойе Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева.

Президентам были представлены исторические артефакты из золота. Главными экспонатами выставки стали реконструированные одежда и оружие "Золотого человека", найденного при раскопках Иссыкского кургана.

Самое читаемое

Наверх