Артефакты из золота и казахских тазы показали президенту Южной Кореи

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Перед началом мероприятия лидеры двух стран посетили выставку "Ұлы дала алтыны" ("Золото Великой степи"), организованную в фойе Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева.

Президентам были представлены исторические артефакты из золота. Главными экспонатами выставки стали реконструированные одежда и оружие "Золотого человека", найденного при раскопках Иссыкского кургана.