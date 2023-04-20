Арсенал оружия нашли полицейские в багажнике заброшенного авто в Кокшетау

Фото: Polisia.kz

Схрон с оружием обнаружили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, арсенал оружия был спрятан в багажнике неисправного авто на территории частного дома.

В тайнике были найдены 4 единицы оружия, в том числе гладкоствольный одноствольный обрез ружья ИЖ-К 16-го калибра, гладкоствольный двуствольный обрез ружья ТОЗ – БМ 16-го калибра, пистолет ТТ и аэрозольный пистолет Удар–М2 с патроном, были обнаружены в багажнике автомашины ВАЗ-2114, которая находится в неисправном состоянии.

Данный факт полицейские зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 287 УК РК “Незаконное приобретение и хранение оружия”.

Полицейскими был установлен 32-летний местный житель, причастность которого к хранению оружия в настоящее время проверяется. Изъятое оружие направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме того, оперативники выясняют, каким образом данные ружья и пистолеты оказались в Кокшетау, - сообщили в полиции.