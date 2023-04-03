"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 2,7 млн тенге

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АО "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 2,7 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) министерства национальной экономики.

"В рамках рассмотрения обращений юридических лиц касательно закупки товаров работ и услуг, специалисты департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области привлекли АО "АрселорМиттал Темиртау" к административной ответственности. При этом АО "АрселорМиттал Темиртау" состоит в местном разделе государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по услугам производства тепловой энергии, отвода сточных вод, подачи воды по распределительным сетям, передачи электрической энергии, предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути", - говорится в сообщении.

ДКРЕМ в рамках рассмотрения обращений юридических лиц направил запрос в адрес АО "АрселорМиттал Темиртау" с установлением сроков предоставления информации, при этом субъектом информация была представлена с нарушением сроков, установленных запросом.

В связи с чем приняты меры реагирования путем возбуждения административного производства по части 1 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 2 760 000 тенге.