Армия Израиля получила "зеленый свет" для продвижения в Газу

У израильских военных есть "зеленый свет" для продвижения в Газу, когда они будут готовы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал ABC News.

Заложники и жертвы среди мирного населения будут второстепенными по отношению к уничтожению ХАМАСа, заявил министр экономики Нир Баракат в интервью ABC News, "даже если на это уйдет год".

Отвечая на вопрос о туннелях под Газой, он сказал, что они станут "самым большим кладбищем в мире". ХАМАС утверждает, что удерживает под землей некоторых или всех из 203 израильских заложников.

"Мы приложим все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть наших заложников живыми...", - сказал Нир Баракат. Но "первым и последним приоритетом" является уничтожение ХАМАСа.

ХАМАС и "Исламский джихад" вместе насчитывают около 50 000 боевиков, сообщил министр сельского хозяйства Ави Дихтер, бывший глава ШАБАКа, Службы безопасности Израиля.

Между тем, пограничный переход Рафах между Египтом и сектором Газа откроется в пятницу, чтобы обеспечить поступление гуманитарной помощи в Газу, сообщают египетские СМИ. Как минимум три международные организации сейчас ожидают открытия границы, чтобы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Это Красный Крест, Врачи без границ и Палестинское общество Красного Полумесяца.