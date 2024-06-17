Армана Шораева подозревают в жестоком избиении сожительницы: полиция начала расследование

Мужчина избил женщину в одном из районов Астаны. Полиция установила личность мужчины, им оказался известный общественный деятель Арман Шораев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Астаны.

"По факту причинения телесных повреждений гр. А.Ш. своей сожительнице начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

Видео с избиением, которое зафиксировала камера видеонаблюдения было опубликовано в телеграм-канале Михаила Козачкова.