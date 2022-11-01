Ariel, Tide и Persil изготавливали в подпольном цехе в Туркестане

Фото: пресс-службы департамента полиции Туркестанской области

Восемь тонн стирального порошка изъяли в подпольном цехе в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По данным полиции, подпольное производство контрафактной продукции выявили сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Факт зарегистрировали в ЕРДР УП Туркестана по статье 222 части 1 УК РК - "Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара".

В результате полицейские установили четырёх мужчин, в том числе организатора изготовления контрафактного стирального порошка. Трое из них являются жителями Туркестана, четвёртый - гражданин Узбекистана.

"При обыске во дворе дома оперативники обнаружили порошкообразное вещество, расфасованное в мешки по 40 килограммов, в количестве около 200 штук. Кроме того изъяты электронные весы, машинки для запайки и другие вещественные доказательства. Общий вес порошкообразного вещества составила более восьми тонн", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчины расфасовывали порошок в полиэтиленовые пакеты, подделывая известные марки стиральных порошков, таких как Ariel, "Миф", Tide и Persil.

Собранные материалы подготовлены для передачи в департамент экономических расследований по Туркестанской области для дальнейшего принятия процессуального решения.