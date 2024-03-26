Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе". Что о нём известно

Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Алишера Касимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Елена Ленская.

На вопрос, понятно ли ему обвинение, Касимов заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито". По его словам, он не знал, что приютил будущих террористов. Вскоре заседание закрыли от публики.

Касимов — гражданин России, уроженец Кыргызстана. Мужчина является индивидуальным предпринимателем и содержит кафе, где и работает. Проживает под Красногорском в деревне Путилково. У него среднее образование и трое детей.

Это первый фигурант дела, на заседание которого пришли родственники – мать, брат и дядя.

Мать Касимова плакала, когда ее сына заводили в зал. Приставы решили не приглашать их в зал заседаний из-за "громкого" поведения.

Накануне Басманный суд арестовал до 22 мая отца и сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. Он продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на эту машину так и остался на Исломова и не был переоформлен, следует из документов.

По данным Следственного комитета, один из исполнителей терракта, Шамсидин Фаридуни, не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — Диловара.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.

По данным председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, погибли 139 человек, из них 40 - от огнестрельных ранений, пострадали 182.