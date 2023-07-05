Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске

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Полиция Уральска задержала парня, который арендовал квартиру, где изнасиловали 13-летнюю девочку, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД". По данным следствия, юноша тоже имеет отношение к произошедшему.

Преступление произошло за полночь 12 июня. Четверо несовершеннолетних 16 и 15 лет на съёмной квартире изнасиловали 13-летнюю девочку.

Позже под подозрение попал ещё один молодой человек. Он является совершеннолетним, и по предварительно, именно этот юноша арендовал квартиру - место преступления.

Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО. Санкцией суда он арестован на два месяца.

В ДП ЗКО считают, что девочку обманом заманили в квартиру. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 20 лет лишения свободы.