Арестован глава департамента по управлению земельным ресурсами Туркестанской области

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Антикором Туркестанской области проводится досудебное расследование по подозрению в взяточничестве в отношении руководителя Департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области МСХ РК и его пособника, сообщает пресс-служба ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

"Они подозреваются в подстрекательстве индивидуального предпринимателя к даче взятки в сумме 18 миллионов тенге. Деньги предназначались за содействие в предоставлении земельного участка для коммерческой застройки в Туркестане", - говорится в сообщении.

С санкции следственного суда подозреваемые заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.