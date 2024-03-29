Арестован девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримада Лутфуллои, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Назримада Лутфуллои меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Лутфуллои предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (теракт).

По данным суда, Лутфуллои - 24-летний уроженец Таджикистана, проживает в хостеле неподалёку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.

В Москве в течение недели арестовали восемь фигурантов дела. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.