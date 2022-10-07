open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


pixabay.com Сегодня, 12:37
72
Фото: pixabay.com

Арестован бывший замначальника департамента КНБ Алматы

Сотрудники Межведомственной следственно-оперативной группы Антикора и КНБ арестовали бывшего заместителя начальника департамента Комитета национальной безопасности РК по Алматы Талгата Муханова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

В отношении Муханова и других лиц расследуется уголовное дело по факту мошенничества.

"Пятого октября 2022 года Талгат Муханов с санкции суда заключён под стражу сроком на два месяца", - сообщили в Антикоре.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В феврале 2022 года в Генеральной прокуратуре сообщили о проведении расследования в отношении бывшего начальника департамента КНБ Алматы Нурлана Мажилова.

Напомним, восьмого января в КНБ РК сообщили о задержании бывшего председателя Комитета Масимова по подозрению в государственной измене.

13 января подтвердили информацию о том, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#арест #КНБ #Алматы
Журналист
Сегодня, 12:37
72
Поделитесь:
Наверх