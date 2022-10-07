Арестован бывший замначальника департамента КНБ Алматы

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Сотрудники Межведомственной следственно-оперативной группы Антикора и КНБ арестовали бывшего заместителя начальника департамента Комитета национальной безопасности РК по Алматы Талгата Муханова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

В отношении Муханова и других лиц расследуется уголовное дело по факту мошенничества.

"Пятого октября 2022 года Талгат Муханов с санкции суда заключён под стражу сроком на два месяца", - сообщили в Антикоре.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В феврале 2022 года в Генеральной прокуратуре сообщили о проведении расследования в отношении бывшего начальника департамента КНБ Алматы Нурлана Мажилова.

Напомним, восьмого января в КНБ РК сообщили о задержании бывшего председателя Комитета Масимова по подозрению в государственной измене.

13 января подтвердили информацию о том, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти.