Аренда недвижимости в мегаполисе может подорожать

На 30% может подорожать стоимость арендного жилья в Алматы. Такой прогноз озвучили эксперты по недвижимости. По их словам, рост стоимости связан с приближением учебного сезона и наплывом иногородних студентов. Какие еще изменения ожидаются на рынке и как сэкономить средства во время сделки рассказал эксперт по аренде недвижимости Нурасыл Нургалиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Расскажите, сколько сейчас стоит аренда квартиры в Алматы и в каких районах самое доступное жилье?

- Арендная плата на данный момент в среднем составляет от 250 до 300 тысяч тенге. Это у нас район Абая – Байтурсынова, район Коктем. Если говорить о районах подешевле, это Наурызбайский, Алатауский, а также Жетысуский районы. У нас на жилье, с приближением учебного года, всегда повышаются цены примерно на 30-40%. Это бизнес. Люди приезжают из других городов, естественно, спрос идет бешенный, и, соответственно, все хозяева поднимают цены.

Как студенты могут сэкономить на аренде жилья?

- Есть пара вариантов, человек может обратиться в агентство, хороший агент всегда сможет найти варианты, можно взять других арендаторов на подселение, либо арендовать квартиру заранее. То есть, если вы снимаете квартиру летом за 150-200 тысяч тенге, то естественно, ваша сумма будет оставаться прежней.