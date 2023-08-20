  • 20 Августа, 06:32
  • BAIGENEWS
Почти в два раза подорожали книги и канцтовары в Казахстане
Смаилов потребовал оперативно завершить аудит на "АрселорМиттал Темиртау"
Авария на шахте "Казахстанская": ответственным может грозить до семи лет тюрьмы
Глава государства посетил селезадерживающую плотину "Аюсай" в Алматы
Лакшми Миттал знает о ЧП на принадлежащей ему шахте "Казахстанская
Избиение ребенка в центре Астаны: суд вынес решение
В Мангистау снят режим "веерного" отключения электроэнергии из-за аварии на МАЭК
Судью в Таразе подозревают в получении взятки в два миллиона тенге
С 1 сентября увеличат размер госстипендий в Казахстане
Продавцы авто смогут онлайн передать госномера новому владельцу
Житель Сарыагаша подарил своей жене почку
Еще один казахстанский клуб вылетел из еврокубков
Найдено тело второго горняка после ЧП на шахте в Темиртау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Аренда недвижимости в мегаполисе может подорожать

Сегодня, 05:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 05:32
Сегодня, 05:32
121
Фото: pixabay.com

На 30% может подорожать стоимость арендного жилья в Алматы. Такой прогноз озвучили эксперты по недвижимости. По их словам, рост стоимости связан с приближением учебного сезона и наплывом иногородних студентов. Какие еще изменения ожидаются на рынке и как сэкономить средства во время сделки  рассказал эксперт по аренде недвижимости Нурасыл Нургалиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Расскажите, сколько сейчас стоит аренда квартиры в Алматы и в каких районах самое доступное жилье?

- Арендная плата на данный момент в среднем составляет от 250 до 300 тысяч тенге. Это у нас район Абая – Байтурсынова, район Коктем. Если говорить о районах подешевле, это Наурызбайский, Алатауский, а также Жетысуский районы. У нас на жилье, с приближением учебного года, всегда повышаются цены примерно на 30-40%. Это бизнес. Люди приезжают из других городов, естественно, спрос идет бешенный, и, соответственно, все хозяева поднимают цены.

Как студенты могут сэкономить на аренде жилья?

- Есть пара вариантов, человек может обратиться в агентство, хороший агент всегда сможет найти варианты, можно взять других арендаторов на подселение, либо арендовать квартиру заранее. То есть, если вы снимаете квартиру летом за 150-200 тысяч тенге, то естественно, ваша сумма будет оставаться прежней.

Самое читаемое

Наверх