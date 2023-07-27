  • 27 Июля, 11:28
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pxhere.com Сегодня, 09:54
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Сегодня, 09:54
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Фото: pxhere.com

Аренда квартир подорожала в Казахстане

Аренда жилья снова начала дорожать в Казахстане. По информации Krisha.kz, за месяц, с 27 июня по 26 июля, средние ставки выросли на 4,2 процента, передаёт BaigeNews.kz.

Рост цен зафиксирован в 11 из 13 городов, где ведётся постоянный мониторинг цен предложения по аренде жилья.

Так, ставки выросли:

  • в Костанае, Петропавловске: по +10 процентов;
  • в Алматы, Шымкенте: по +7 процентов;
  • в Актау: +5 процентов;
  • в Актобе: +4 процента;
  • в Астане, Караганде, Уральске: по +3 процента;
  • в Павлодаре, Кокшетау: по +2 процента.

Не изменились цены в Атырау, а в Усть-Каменогорске снизились на один процент. 

С начала года аналитики зафиксировали рост стоимости аренды в среднем на три процента. В лидерах по повышению ставок в очередной раз оказался Костанай (+13 процентов), а также Актау (+10 процентов), Актобе (+девять процентов).

В то же время аренда подешевела в Кокшетау (-6 процентов), Усть-Каменогорске (-5 процентов) и Алматы (-один процента).

В Астане средние цены на аренду жилья вернулись к уровню января, показав нулевую динамику роста. 

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Сегодня, 09:54
489
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