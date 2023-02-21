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Сегодня, 07:28
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89Фото: рixabay
Аптеки Шымкента оштрафовали за продажу незарегистрированных препаратов
Владельцы частных аптек Шымкента поплатились за собственную алчность. По данным фармконтроля, они продавали незарегистрированные препараты и нарушали нормы лицензирования. Бизнесмены отделались административным штрафом и продолжили работать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
Нарушения выявили и в медорганизациях Шымкента: там незаконно выдавали липовые больничные, нарушали правила проведения клинических исследований и регистрации лекарств.
"За прошлый год департаментом медицинского и фармацевтического контроля в Шымкенте зарегистрировано 399 обращений, поступивших от физических и юридических лиц по вопросам в сферах медицинских услуг и обращения лекарственных средств и медицинских изделий. По 130 обращениям департаментом проведены внеплановые проверки. По результатам, за 2022 год департаментом составлены 98 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму больше 9 миллионов тенге. При этом, штрафные санкции применены в отношении 39 субъектов предпринимательства, 34 должностных лиц, 25 физ лиц", - сообщила и.о. руководителя департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля Шымкента Алмагуль Кенжеханова.
Помимо этого, в ведомстве заверили: дефицита лекарств в Шымкенте нет. В городе достаточный запас медикаментов и медицинских изделий, в том числе и импортных.
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