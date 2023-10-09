Аптеки превратились в большой бизнес: мажилисмен о ценах на лекарства

На правительсвенном часе в Мажилисе Парламента с участием Министерства здравоохранения депутат Даулет Мукаев поднял вопрос о большом разрыве в ценах на препараты в разных аптеках, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Перед началом заседания глава Минздрава продемонстрировала депутатам достижения казахстанской медицины.

"Сегодня правительство рассказывало про аптеки, как всё хорошо. Я хочу сказать про передвижные аптеки. Да, цены хорошие, они преподносят это как социальную аптеку. Есть определенный перечень лекарственных средств. Я, вот, проживаю по улице Сауран. В одном только ЖК есть три-четыре аптеки, и в каждой из них – разные цены. Вот, я закупился лекарствами в вашей аптеке. Терафлю на рынке 500 тенге, а я здесь купил за 230 тенге. Стрепсилс я купил за 1200, а в городских он стоит намного выше. Линекс тоже наценка 40%. На некоторые лекарства наценки доходят до 120%. Кто ставит эти цены?", - заявил Мукаев.

Мажилисмен подчеркнул, что казахстанцы должны знать перечень социально необходимых препаратов, а разница в ценах на лекарства в аптеках должна составлять не более 10%.