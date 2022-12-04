Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю

Указывается, что коалиция корпоративных юристов Aqiqat обратилась в суд с иском о признании незаконным бездействия акимата Астаны и понуждения установить водоохранные зоны и полосы на группе озёр Малый Талдыколь, а также об оспаривании предоставления права временного возмездного землепользования и о переводе земель водного фонда в земли населённого пункта.

Требования были мотивированы тем, что группа Малый Талдыколь относится к водным объектам, вокруг которого необходимо установление водоохранных зон и полос. Предоставление земель из водного фонда не допускается.

11 июля 2022 года столичный административный суд признал незаконным бездействие столичного акимата, выразившиеся в не установлении водоохранных зон и полос на группе озёр Малый Талдыколь и обязал установить водоохранные зоны и полосы на участках озер № 6, 7, 9. Постановление акимата "О переводе земель водного фонда в категорию земель населённого пункта" в части перевода в земли населённого пункта участков озёр №№ 6, 7, 9 признано незаконным и отменено.

Суд апелляционной инстанции признал установленные судом первой инстанции обстоятельства и его выводы частично правильными.

Так, группа озёр Малый Талдыколь является водным объектом, следовательно, установление водоохранных зон и полос является установленной законодателем обязанностью местного исполнительного органа. Однако акиматом указанные действия не произведены, при переводе земель в земли населённого пункта нарушена процедура.

"Причиной изменения судебного акта послужило то, что в ходе апелляционного рассмотрения дела акимат представил новое заключение специалистов от 8 июля 2022 года. Данное заключение не было предметом исследования судом первой инстанции, правовая оценка судом ему не давалась. Согласно новому заключению водоём под № 6 засыпан, а под №9 усыхает. Предлагается сохранить водоём под №7 и провести обязательные дноуглубительные работы для восстановления притока подземных вод. Заключение выдано специалистами, имеющими специальные познания в указанной области (гидролог, инженер-гидрогеолог, эколог-аудитор)", - отметили в суде.

На земельных участках озёр №6 и 9 в настоящее время возводятся многоквартирные жилые комплексы, в том числе социально-значимые объекты.

"Коллегия, учитывая новое заключение специалистов, посчитала соразмерным установление водоохранной зоны лишь в отношении водоёма под №7, тем самым обеспечив справедливый баланс участников административной процедуры", - сообщили в суде.

Сообщалось, что в столице начаты работы по созданию экопарка на Малом Талдыколе, который благоустройство территории, создание рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на водоёме

На прилегающей территория Малого Талдыколя будут псотроены школы, медицинский центр, жилые дома, детский сад и другое.

На самом Талдыколе (Большой Талдыколь) также будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.