Новый экопарк начали строить в Астане

Фото: gov.kz

В столице начаты работы по созданию экопарка на Малом Талдыколе, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается на сайте акимата Астаны, проект экопарка предусматривает благоустройство территории, создание рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе.

Фото: gov.kz

"Будут созданы водоемы, которые будут подпитывать водой. Это позволит как сохранить водный баланс на Малом Талдыколе, так и создать естественную фильтрацию воды, сохранить биоразнообразие экосистемы. На сегодняшний день начаты земляные работы по подготовке территории для создания рельефа парка. Проводятся работы по посадке деревьев и других зеленых насаждений. В общем, планируется высадить более 12 тысяч зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на данной территории существует высокая потребность в рекреационных зонах для прогулок и времяпрепровождения горожан.

Фото: gov.kz

Будет создана пешеходная инфраструктура вдоль зеленых насаждений, планируется использовать естественные тропы из песчано-гравийной смеси. В дизайне парка и его элементах будут использоваться природные материалы с заботой к окружающей среде, что соответствует экоурбанизму. Благоустройство будет максимально приближено к естественным природным условиям, детские площадки и МАФы из природных материалов и большое количество озеленения.

Фото: gov.kz

Прилегающая территория Малого Талдыколя будет освоена. Там будут расположены социальные объекты: школы, медицинский центр, жилые дома, детский сад и др.

На самом Талдыколе (Большой Талдыколь) также будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.