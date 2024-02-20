АО "Qazcontent" подписал меморандум с ЕНУ им. Гумилева

В Астане состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между АО "Qazcontent" и Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилева, передает BaigeNews.kz.

Цель меморандума - поддержка двустороннего взаимопонимания и развития сотрудничества в сфере образования и СМИ. В частности, в рамках меморандума студенты факультета журналистики и политологии Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева появилась возможность не только получать профессиональные навыки, но и прокачать свои скиллы по специальности.

В мероприятии приняли участие интернет-ресурсы АО "Qazcontent" среди них порталы baigenews.kz, el.kz, baq.kz, e-history, adebipportal.kz, primeministr.kz, ruh.kz.

В ходе встречи отмечено, что на информационно-познавательных порталах для студентов вуза будет организована производственная практика, а также запланировано участие молодежи в разработке совместных проектов в будущем.

После процедуры подписания меморандума для студентов университета была проведена лекция председателя АО "Qazcontent" Бекзата Жусупова на тему "Потенциал электронных СМИ и изменения в новых медиа".