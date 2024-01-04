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Анвара Сабирова освободили от должности секретаря Высшего судебного совета РК

Сегодня, 16:13
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Акорда Сегодня, 16:13
Сегодня, 16:13
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Фото: Акорда

Анвар Сабиров освобождён от должности секретаря Высшего судебного совета Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Сабиров Анвар Жоламанович освобожден от должности секретаря Высшего судебного совета Республики Казахстан – руководителя аппарата", - говорится в сообщении.

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