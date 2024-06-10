Антивандальную акцию провели студенты в подземных переходах Павлодара

В единственном подземном переходе Павлодара, расположенном по улице Сатпаева, ежегодно проводят ремонт, однако надолго покраски стен не хватает. Причина в вандализме. Прохожие, чаще всего молодежь, исписывают стены нецензурными словами и различные призывами. Сегодня чиновники начали челлендж, где предложили студентам самим улучшить город, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Стены в подземном переходе пытались украшать уже разными способами. Были и рисунки от опытных художников, давали волю проявить творчество местным граффитистам. А в последний раз просто выбили стены в белый цвет.

"Буквально недавно наш подземный переход был приведет в порядок, выкрашены стены, но через некоторое время мы обнаружили, что появились надписи", - говорит руководитель отдела внутренней политики города Павлодара Айнагуль Сарсенбаева.

На этот раз обновить подземный переход предложили студентам павлодарских колледжей. Каждому выделили по одной стене. Первыми в челлендж вступили будущие художники.

"Опыта в подобных работах у нас пока еще нет, но мы занимаемся оформлением разных баннеров, вывесок, всевозможных объектов. Думаю, мы справимся, мы верим в этом. И студенты нашего колледжа достаточно квалифицированные, чтобы подобным заниматься. Мы выбрали для изображения стихотворение Магжана Жумабаева "Я верю в молодежь", - рассказала, студент павлодарского художественного колледжа Елизавета Красноперова.

Стихотворение "Мен жастарға сенемін" разделили на четверостишия и каждое из них исполнят студенты по своему. К слову, краску закупили депутаты городского маслихата, а завершить полностью работу надеются в течение недели.